Kars merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde faaliyet gösteren askeri yapılanmasına yönelik Kars merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari ve Bilecik olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 9 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 25 kişi TSK ve Jandarma personeli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve örgüt üyelerinin yakalanmalarına yönelik mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte, azim ve kararlıkla devam edecektir” denildi.