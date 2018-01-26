Kars, turizmiyle ziyaretçilerinin karşısına çıktı

Kars, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22'nci kez kapılarını açan EMITT Fuarı'nda yerini aldı. Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliği ile kurulan Kars standında, bu yıl turizm ön plana çıkıyor. Kentin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı için kurulan stantta, kentin meşhur lezzetlerinden bal, Kars kaşarı, gibi yöresel ürünler ziyaretçilere ikram ediliyor. Standı ziyaret edenlere Kars'ın kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler veriliyor. Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars'ın turizm potansiyeline dikkat çekerek ulaşımda kullanılan Doğu Ekspresi, havayolu ve karayolunun önemine değindi. Başkan Karaçanta, ayrıca Sarıkamış'ta kristal kar, Kars'taki inanç turizmi ve yöresel tatlar konuları hakkında bilgiler verdi.

Fuara katılarak yaptıkları tanıtım hakkında bilgi veren Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, ''Bu yıl Kars Belediyesi olarak yerimiz almış durumdayız. Burada birçok il bir arada. İller, ürünlerini ve kendilerini tanıtmaya uğraşıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Kars'tır. Burada Kars'ın değerlerini anlatmak bitirmek mümkün değil. Kars, yerinde gezilmeli ve görünmeli. Bu süreçte Doğu Ekspresi, hava yolu ve karayoluyla misafirlerimiz Kars'ta ağırlamanın keyfini yaşıyoruz. Bugün burada Kars'ın Kalesi'ni, kaşarını, balını, yağını ve sütünü bir şekilde görseller ve yapmış olduğumuz ikramlarla anlatmaya çalıyoruz. Bunlar yerinde görülmeli ve yerinde tadılmalı diye düşünüyorum'' dedi.

Başkan Karaçanta, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu fuarın faydalı bir yanı, buradaki tüm illerin katılımıyla tanıtımın çok yüksek seviyede olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Bu aynı zamanda birlik ve beraberlik çağrısıdır. Türkiye'nin en doğusundaki Kars'tan, en batısındaki Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ile birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz''.

''Sarıkamış'taki kristal kar dünyanın hiçbir yerinde yok''

Kars'taki kış turizmine dikkat çeken Başkan Karaçanta, ''Kars'ta kayak turizm var. Kış turizm dediğimiz zaman Sarıkamış meşhurdur. Kristal kar, dünyanın hiçbir yerinde olmayan tek donedir. Kayak Sarıkamış'ta yapılmalı diyorum. Bunun için pistimizde müsaittir. Aynı zamanda inanç turizm bakımında önemli bir yerdeyiz. Kültür turizmi bakımından bakımında önemli bir yerdeyiz. Özellikle Ani Antik Kent, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini aldı. Biz her zaman şunu deriz; biz Ani'ye bakarsak Ani bize her zaman bakar. Çünkü Ani'nin öyle bir yapısı var. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde Çıldır Gölü üzeride yapılan paten gezisi ve atlı kızaklarla yapılan geziler mutlaka yerinde izlenilmeli'' şeklinde konuştu.

Afrin mesajı

TSK'nın Afrin'de yapmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı ilgili konuşan Başkan Karaçanta, ''Türk milletinin nasıl bir bütün olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Orada mücadele eden Kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu bilmeliler ki; Türk milleti, dün olduğu gibi bugün ve budan sonraki günde Mehmetçiğimizin her zaman yanında ve vatan savunmasında yerlerini almışlardır'' açıklamasında bulundu.

Adem Gürer - Murat Ergin

