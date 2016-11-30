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Kars Ülkü Ocakları’ndan Türkmenlere yardım kampanyası

Kars Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nca Türkmenlere ayni yardım kampanyası başlatıldı.


30 Kasım 2016 09:13

Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Güngör, Karslıları başlattıkları yardım kampanyasına destek vermeye davet etti.
Güngör ölümle burun buruna olan Türkmenlerin açlık ve yoklukla mücadele ettiklerini söyledi.
Başkan Oğuz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Silahların gölgesinde, ölümle burun buruna olan Türkmen kardeşlerimiz açlıkla, susuzlukla, yoklukla mücadele etmektedir” dedi.
Güngör, başlatıkları yardım kampanyasıyla Türkmenlerin bir nebze de olsa yaralarını sarmayı düşündüklerini belirtti.

Kars Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası 6 Aralık 2016 tarihinde sona erecek. Toplanan yardımlar daha sonra Türkmenlere ulaştırılacak. 

Etiketler: Kars Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Türkmenlere yardım kampanyası


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