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Kars Valiliğinden açıklama

Kars Valiliğinden Kağızman'da yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yapıldı.


20 Eylül 2016 21:47

Açıklamada şöyle denildi:
"Kars ili Kağızman ilçesi Madur kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Kars, Ağrı, Erzurum illerinin katılımıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca planlanan Şehit J.Asb.Bçvş.N.Öztürk 16/16 operasyonu kapsamında 20 Eylül 2016 Salı günü saat 12:10 sıralarında bölgede yapılan temas araması esnasında Kars/Kağızman/Madur kırsalı Sillik Deresi bölgesinde BTÖ mensuplarıyla sıcak temas sağlanmıştır. Yapılan teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine girilen silahlı çatışma sonucunda Ağrı ilinde görevli Jandarma Uzman Çavuş A.E isimli personelimiz şehit olmuştur.
Operasyon bölgesindeki BTÖ mensuplarının bulunduğu alanlar ATAK helikopterleri ile yoğun ateş altına alınarak (4) BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Yapılan arazi taraması esnasında (17) adet büyük tüp, (1) adet ocak ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir." 


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