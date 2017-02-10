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Kars yeniden beyaza büründü

Kars'ta akşamüzeri başlayan yoğun kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sürücüler ise yoğun kar yağışı ve gizli buzlanmalara karşı uyarıldı.

Kars yeniden beyaza büründü

10 Şubat 2017 23:15

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bir anda etrafı yeniden beyaza bürürken, vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Doğu Anadolu Sürücü Kursları Derneği Başkanı Azat Ceyhan ise, yoğun kar yağışı altında trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhan, “Yoğun kar yağışının geri gelmesi şüphesiz sürpriz değil. Ancak buna rağmen hoş bir ortam oluşturduğunu görmekle beraber bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bunların başında şüphesiz araç kullanmanın zorlukları söz konusu. Nedir bu zorluklar, birincisi görüş mesafesinin azalması, gördüğün gibi çok yoğun bir yağış söz konusu. İkincisi yolun kaygan oluşu veya da gizli buzlanma dediğimiz buzlanmanın oluşu. Üçüncüsü de geceye denk gelmesi yani birçok sürücünün şuanda yolda olmasını da göz önüne alarak gerçekten Allah yardımcıları olsun diyorum. Ancak bütün bunları kurallara uyarak aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Kars’ta kar yağışının gece sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kar yağışı, kars


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