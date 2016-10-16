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Kars36spor 2016-2017 futbol sezonunu açtı

Kars36spor, 2016-2017 futbol sezonunu düzenlenen törenle açtı. Kars36spor 2016-2017 futbol sezonun açılışında Serhad Ağrıspor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kars36spor 2016-2017 futbol sezonunu açtı

16 Ekim 2016 17:14

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak sporcular ve teknik heyet taraftarlara tanıtıldı. Ardından Karsspor Kick Boks takımı bir gösteri yaptı. Açılış törenin de Karsspor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız bir ilke imza attı. Yıldız Kars tarihinde ilk kez kulüp bünyesinde bayan futbol takımını kurdu. Bayan futbol takım ise açılışta en çok ilgi gören taraf oldu.

2016-2017 futbol sezonun açılışında konuşan Serhat Boyları Derneği Genel Başkanı ve Kars36spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmasının Kars’ın sporunu da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Başkan Muharrem Yıldız, “Bugün Karsspor, Kars36spor’un sezon açılışıdır. Bu açılışa Ağrı’dan bizimle bir dostluk maçı için gelen, Ağrıspor heyetini teşekkür ediyorum. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi Karsspor her yıl yeni bir yenilik daha da sporun Kars’ta sevilmesi ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi için her yıl farklı çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz. Tabi ki Karsspor’un ve Kars’ta sporun olması gereken yer bura olmadığını her zaman söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Çünkü Kars’ın sporda ve öncelikle Karsspor bulunması gereken yer buralar değildir. Kars’ın olması gereken yere daha üst liglerdir” dedi.

“Ahmet Arslan’ın Bakan olması Kars için büyük şans”

Kars’ta tesis yetersizliği olduğuna dikkat çeken Başkan Muharrem Yıldız, “Ama ümitliyiz. Hakikaten gelecekle alakalı çok umutluyuz. Çünkü bekli de Kars için bir şans olan Kars’ın yetiştirdiği Kars milletvekilimiz Sayın Ahmet Arslan’ın bakan olması ve bununla birlikte Kars’ın cazibe merkezi olması biz spor severlerinde Kars’ın spor anlamında da cazibe merkezi olmasıyla alakalı proje hazırlayarak takip edeceğiz. Çünkü bizim için kabine de bir bakanımızın olması büyük şans, o şansı spor anlamında da değerlendirmek ve Kars’a kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars36spor ile Serhad Ağrıspor 2016-2017 futbol sezonun açılış karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Dostluk havasında geçen karşılaşma 2-2 son erdi. Karşılaşmayı çok sayıda yeşil beyazlı taraftar izledi.
 

Işık Çapanoğlu
KARS 


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