Kars’a 20 milyonluk eğitim yatırımı

STEM eğitimi başta olmak üzere yenilikçi eğitim modelleriyle gelecek odaklı bir anlayışla eğitim vermeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji eğitim yatırımlarına devam ediyor. “Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” ilkesiyle 2018–2019 eğitim öğretim yılında da Türkiye genelinde kampüsler açmaya hazırlanan eğitim kurumu, Kars’ta açacağı tam donanımlı kampüsünün tanıtım lansmanını gerçekleştirdi.

Tanıtım lansmanına Kars Valisi Rahmi Doğan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü Kurucu Temsilcisi Ekrem Demir, daire ve kurum amirleri ile yüzlerce Karslı katıldı.

“Umarım bizden sonra Kars’a eğitim anlamında yatırım yapılır”

Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle başlayan programda konuşan Enver Yücel, “Öncelikle sizlere ve bu kolejin açılmasında büyük emeği, desteği olan Vali Bey’e teşekkür ediyorum. ‘Kars, markaların şehri olsun’ diyen Vali Bey, iyi bir eğitim kurumunun Kars’ta bulunması gerektiğini ileterek bizlere önerdiler. Dilerim bizden sonra diğer eğitim kurumları da Kars’a gelerek kampüsler açar. Kars’ın eğitim öğretim anlamında önemli bir şehirlerimizden biri olmasını arzu ediyorum. Elbette yapılan yatırımın niteliği de son derece önemli. Kars Kampüsümüzü açacağımız bölgeyi gezip gördüm; kampüsümüz için şehrin en güzel yerlerinden birini seçen yatırımcı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 20 milyonluk eğitim yatırımının Kars’a ve tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tanıtım toplantısında söz alan Kars Valisi Rahmi Doğan, ise Kars’a yapılacak olan yatırımın önemine değindi. Rahmi Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Bahçeşehir’in Kars’a gelmiş olması çok önemli, ben olayın en başından beri içerisindeyim. Böyle bir kolejin Kars’a açılması için ciddi bir gayret gösterdim. Özellikle Sivas’taki kampüsü gördükten sonra Kars’ta da benzer bir kampüsün açılmasının yerinde olacağını düşündüm. Buradaki yatırım yapılmasında ciddi katkılarımın da olduğunu düşünüyorum. Kars’ın bu eğitim yatırımına ihtiyacı var çünkü geçmişe de baktığımızda Kars’ın eğitim konusunda ciddi başarılara imza atmış bir şehir olduğunu görüyoruz. Müfredat başta olmak üzere eğitim konusunda bir takım eksiklikler olduğu aşikar ve bunları gidermek zorundayız. Her zaman söylüyorum; Kars’ın çocukları Ardahan’ın çocuklarıyla mücadele etmiyor. Kars’ın çocukları Madridli çocuklarla, Tokyolu çocuklarla, Washingtonlu çocuklarla mücadele etmek zorunda. Eğer Türkiye 21. yüzyılda, gelecekte var olmak istiyorsa çocuklarını iyi yetiştirmek zorunda.”

Tanıtım toplantısı konuşmaların ardından Bahçeşehir Kolejinin eğitimini ve kampüslerini tanıtan videonun izletilmesiyle devam etti. Tanıtım toplantısına büyük ilgi gösteren Kars halkı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak olan yeni kampüsün heyecanını yaşadı.