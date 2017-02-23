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Kars’a eksi 20 derece soğukta leylek geldi

Hava sıcaklığının özelikle geceleri eksi 20 dereceye düştüğü ve her yerin karla kaplı olduğu Kars’a leylek geldi.

Karsa eksi 20 derece soğukta leylek geldi

23 Şubat 2017 11:25

Dikme köyü ve Çerme köyü sınırlarını mesken tutan leylek, Kars Çayı'nın açık yerlerinde soğuğa aldırış etmeden yiyecek bulmaya çalışıyor. Havaların soğumasıyla birlikte leyleklerin göç ettiğini ifade eden Serkan Erkoç isimli vatandaş, leyleğin göç etmeden Kars’ta kalmış olabileceğini söyledi.

Erkoç, "Havalar çok soğuk gidiyor. Bu leyleğin bu mevsimde burada olması olağandışı bir şey. Havaların soğuk gidişatına karşı leyleğin buradan göç etmemesi de çok ilginç açıkçası. Göç edemediğinden dolayı bu hayvan burada kalmıştır. Umarız bu sert giden kış şartları altında bu soğuklardan, bu hayvan etkilenmez. Baharı çıkarır inşallah" dedi.

"Kars Çayı’nın buz tutmayan bölgelerinde yiyecek arıyor"

Ağır kış koşulların hüküm sürdüğü Kars’ta Çerme değirmeninin karşısında bulunan dağın yamacında ve çayın buz tutmayan yerlerinde yiyecek arayan leylek, kameralara yansıdı. Özellikle son günlerde etkili olan aşırı soğuklarda leyleğin soğuktan korunmak için nerede kaldığı ise bilinmiyor.

Leylek, zaman zaman yaban ördekleriyle birlikte bölgede görülüyor. 

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: kar, kars, leylek


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