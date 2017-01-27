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Kars’ı kar ve tipi esir aldı

Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Karsı kar ve tipi esir aldı

27 Ocak 2017 00:31

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Kar altında yürüyen vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarttı.

Karın Kars’a yakıştığını ifade eden Songül Özkan, “Yani Kars’ta doğal bir şey, bu dönemde kar yağması, lapa lapa kar yağıyor. Kars’a da kar yakışıyor. Kış deyince akla gelen soğuk şehirlerden bir tanesi de Kars. Kars’ı karsız, beyazsız düşünemeyiz. Üşüyoruz ama güzel bir görüntü var. Renkli görüntüler çıkarmaya eğlenmeye çalışıyoruz. Kar topu olsun, kardan adam olsun her şekilde değerlendirebiliyoruz karı” dedi.

“Kar yerini tipiye bıraktı”
Kar yağışının ilerleyen saatlerde yerini tipiye bırakması olumsuzluklarını peşinden getirdi. Kentte etili olan tipi trafiği de olumsuz etkiledi. Kars dışına çıkan sürücüler ise trafik ekiplerince uyarıldı.

Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan tipiden bir çok köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Ancak yapılan çalışmalara tipi izin vermiyor.

Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kar yağışı, kars


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