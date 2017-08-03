Karşı şeride geçen tır, Almanya yolundaki aileyi yok etti

Kaza akşam 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ziver Aktaş idaresinde Ankara istikametine giden 33 F 4537 plakalı tır, bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte araçların arasına dalan tır, önce plakası öğrenilemeyen yabancı plakalı bir cipe çarptı. Hızla ilerleyen tır daha sonra memleketleri Şanlıurfa'dan tatil bitiminde Almanya'ya dönmek üzere seyir halinde olan 6 kişilik Erdoğan ailesinin içinde bulunduğu UH MA 63 yabancı plakalı minibüse ve 34 MGY 52 plakalı otomobile çarptı. Tırın çarpması sonucu hurdaya dönen minibüsteki sürücü Adnan Erdoğan, eşi Fatma Erdoğan, çocukları Müslüm, Melisa, Yusuf, Yakup Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aralarında tır sürücüsünün de olduğu 3 kişi ise yaralandı.

6 kişilik gurbetçi aile yok oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanan yolda kaza alanına ulaşan itfaiye ekipleri, araçlardaki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise aralarında 3 aylık bebek, 3, 7 ve 9 yaşlarında çocukların olduğu Erdoğan ailesinin tüm fertlerinin öldüğünü belirledi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ve hayatını kaybeden 6 kişi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet ile Darıca Farabi Devlet Hastanelerine götürüldü.

Başsavcı, "Gördüğünüz gibi korkunç bir kaza"

Kaza alanında açıklama yapan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu ise, "Maalesef 6 vatandaşımız vefat etmiş vaziyette. Şu anda yolu trafiğe açmak için olay yerindeki delilleri toplattık. Cenazeleri hastanelere sevk edeceğiz. En kısa sürede de yakınlarına teslim edeceğiz.Gördüğünüz gibi çok korkunç bir kaza" dedi.

Birlikte yola çıkan gurbetçi ailelerden biri yok oldu

Öte yandan katliam gibi kazada hayatını kaybeden Erdoğan ailesinin Almanya'dan memleketleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine geldikleri ve tatil bitiminde geldikleri minibüsle dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi. Gaziantep'te yine gurbetçi olan yakınları ile buluşan Erdoğan ailesi, yakınlarının içinde olduğu aracı da arkalarına alarak yollarına devam ettiler. Yoldaki molada İsviçre'ye dönen bir gurbetçi aileyle daha tanışan Erdoğan ailesi, daha sonra 3 araçlık konvoy ile Kocaeli'nin Gebze ilçesine kadar ilerlediler. Burada kontrolden çıkan tır ise 3 gurbetçi ailenin araçlarının arasına dalarak 6 kişilik Erdoğan ailenin ölmesine neden oldu.

TEM 4 saat trafiğe kapandı araç kuyruğu kilometreleri buldu

Kaza sonrası yaklaşık 4 saat trafiğe kapanan, uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yapılan temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz