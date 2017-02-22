Kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ankara istikametine giden Sedat K. yönetimindeki 53 K 5164 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Tarlaya uçan tırda maddi hasar meydana gelirken, Sedat K. ve tırda yolcu olarak bulunan Galip O. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serkan Şansever