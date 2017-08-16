Karşı şeritten gelen otomobilin üzerine böyle uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 DAZ 80 plakalı otomobil, U dönüşü yapan araca çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Yan havalanan otomobil karşı şeritteki 16 GR 475 plakalı otomobilin üzerine uçtu. Bir süre üst üste giden iki otomobili yol kenarındaki halı sahanın beton duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Dehşet anını güvenlik kameralarını izlediğinde farkeden iş yeri sahibi Metin Aydoğan,”Olayı görmedik ama kameradan izleyince ne kadar dehşet verici olduğunu bir kez daha anladık. Sürekli bur kavşakta kazalar meydana geliyor. U dönüşü yasak olan yerde sürücüler dönüş yapınca kazalar kaçınılmaz oluyor” dedi.

Aydoğan kural tanımadan U dönüşü yapan aracın kaza anına tanık olduktan sonra durmayıp olay yerinden ayrıldığını söyledi. Şans eseri ölen yada yaralananın olmadığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Serkan Akkuş