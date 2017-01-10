Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hız limitini düşürürken, özellikle Kars dışına çıkan sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kentte etkili olan sis vatandaşları de tedirgin etti. Adeta göz gözü görmediği kentte ilk kez bu kadar yoğun sis olduğunu ifade eden vatandaşlar, sisten dolayı bazı bölgelerde görüş mesafesi olmadığını kaydettiler.

Işık Çapanoğlu