Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna sapağında trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 0204 plakalı araç sürücüsü sapak üzerinde bulunan trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, yerde yatarak yardım beklemeye başladı. Kaza yapan araç sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ndişeli gözlerle çarptığı kadının taşınmasını izledi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşınarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı yapan sürücünün çarptığı yayanın taşınması ve ambulansla olay yerinden ayrılmasını endişeli gözlerle izlerken, çarptığı kadın hakkında bilgi aldığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücünün ifadesini alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ufuk Kıvık