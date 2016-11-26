Edinilen bilgiye göre, kaza, Gebze Mustafa Paşa mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra yanında bulunan anneannesi ile birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen Esila Dursun'a (6), G.T. idaresinde ki halk otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine hemen polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken 112 Acil Servis ekipleri halk otobüsünün çarptığı küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Elisa kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, okul çıkışında karşıdan karşıya geçmek isterken yayaya çarpan halk otobüsü şoförü Gökhan T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Gökhan T. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaan Kızıl