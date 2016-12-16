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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye aracın çarpma anı kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde bulunan bir araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye aracın çarpma anı kameraya yansıdı

16 Aralık 2016 09:37
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye aracın çarpma anı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Gebze Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi 952/4 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YN 642 plakalı araç seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Kaza sırasında ismi öğrenilemeyen mağdurlardan biri çarpmanın etkisiyle arabanın yanına düşerken, diğeri ise ayakta kaldı.
Kaza sonrasında arabanın sürücüsü hemen mağdurların yanına gelip bir şeyleri olup olmadığına bakarken, aracın çarpmış olduğu kişiler durumlarının iyi olduğunu belirtip şikayetçi olmadılar. Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaan Kızıl 

 


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