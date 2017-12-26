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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı

Fatih’te karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı

26 Aralık 2017 02:11
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı - Tıkla İzle

Kaza, 23.45 sıralarında Fatih Vatan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yol kenarına savruldu. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından çocuk en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yola savrulan ayakkabıları vatandaşlar topladı
Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Kazanın etkisiyle çocuğun ayakkabıları yola fırladı. Ayakkabıları gören vatandaşlar ayakkabıları alarak polis ekiplerine teslim etti. Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Fatih, kaza

 

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