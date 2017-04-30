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Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı!

İstanbul Şişli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki gence otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı!

30 Nisan 2017 10:07
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Şişli Darülaceze Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesinde çalışan Burak Gülmez (19), işe gitmek üzere Darülaceze Caddesinde minibüsten indi. Minibüs hareket etmeden önce hızla yolun karşısına geçmek isteyen gence minibüsün arkasından gelen 34 RB 3511 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından yere yığılan Gülmez, çevredekilerin yardımıyla cadde üzerinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülmez’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anını çevrede bulunan güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Burak Gülmez’in beyin kanaması riski olduğunu ifade eden amcası Hayrettin Gülmez, “Çağlayan’da tekstilde çalışıyordum. Telefon açtılar. Olay sabah 09.30’da olmuş. Telefonu filan düşmüş. Ulaşamamışlar. Minibüsten inmiş. Karşıya geçerken vurmuş. Biz de duyduğumuzu söylüyoruz. Beyin kanaması geçirebilir diyorlar. Ameliyata alacağız diyorlar” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler: İstanbul, kaza, Şişli


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