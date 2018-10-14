Karşılıklı küfürleşme kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içkili bir lokantada oturan Ü.Ç. (43) ile K.Ç. (45) arasında küfürleşme dolayısıyla kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada K.Ç. üzerinde bulunan tabancayla Ü.Ç.'yi karnından, Z.Y. (39) ise bacağından yaralanırken kavga sırasında İ.Y. (35) ve C.A. (48) de kafa kısmından darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından kentte bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ümit Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen K.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Karşılıklı küfürleşme sonrasında çıktığı anlaşılan kavgada K.Ç. adliyeye sevk edildi.