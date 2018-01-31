Karşılıksız olan bu yardımlardan faydalanıyor musunuz?

Hiç SGK primi gerektirmeyen ve tamamen karşılıksız olan devletin değişik birçok yardımları bulunmaktadır.

Gazetemize gelen çok sayıda sorudan vatandaşlarımızın önemli bir bölümünün bu yardımlardan haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Bu yazımızda söz konusu yardımlardan bahsetme gereği duyduk...

600 TL’ye Kadar Karşılıksız Doğum Yardımı

15/052015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan;

Birinci çocuğu için 300.-TL,

İkinci çocuğu için 400.-TL,

Üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında

Doğum yardımı yapılmaktadır. Bu yardım; annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye verilmekte, başvurular ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışında Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise ilgili kurumlarına yapılmaktadır.

Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Aylık 1.085.-TL Yardım

Aylık gelirleri 967.- TL’nin altında olan söz konusu hastalar bu yardımlardan faydalanabilir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması yeterlidir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara 500 TL Yardım

Eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 250 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 500 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir. Bu yardım için kadınların, resmî ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapması yeterlidir.

Muhtaç Asker Ailelerine 500 TL Yardım

Muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 250TL olmak üzere 2 ayda bir 500 TL’lik yardımlar PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.

Bu yardım için de vatandaşların resmî ikametgâhlarının olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmaları gerekmektedir.

Barınma Yardımları

Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu yardım programı sayesinde evlerinin bakımını yapamayacak durumda olan ve kötü şartlarda hayatını idame ettiren vatandaşlarımız sağlıklı ve sıcak bir hayat ortamına kavuşmaktadır. Bu yardım için de vatandaşların resmî ikametgâhlarının olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmaları gerekmektedir.

Diğer Yardımlar...

Belirtilen yardımların yanı sıra karşılıksız olarak ayrıca “eğitim yardımları”, “sağlık yardımları” ile “engelli yardımları” da yapılmaktadır...

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Erken Yaşlanma Başvurusu

"İsa Bey, yeni yıl ile aramıza katıldınız, iyi ki de kalıtmışsınız. Hiç duymadığımız bilgileri sizlerden öğrenip aydınlanıyoruz. 'Erken Yaşlanma' konusunu ne zaman, nereye ve nasıl başvurup tespit ettirebiliriz?" Ömer Berk/Bursa

Ömer Bey, acele etme; yazımızda da belirttiğimiz üzere 55 yaşına gelip 5400 gün primin dolduğunda bulunduğun ildeki SGK’ya başvurabilirsin. Ancak bu şartlar olmadan yapacağın başvuru reddedilecektir.

Çalışmayan Kadın Engelli Çocuk Erken Emeklilik Hakkından Faydalanır mı?

İdris Özdemir Bey, bahsettiğiniz 22 Ocak tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere maalesef sadece çalışan kadınlar hem yaş hem ek prim gün sayısı avantajından faydalanmaktadır. İşi bırakıp sadece engelli çocuğa bakan annelere maalesef bu hak verilmemiştir. Aslında bu fedakârlık abidesi annelerin de ödüllendirilmesi noktasında sizinle hemfikirim.

Maaşımın Bir Kısmı Elden Bir Kısmı Bankadan Ödenebilir mi?

Dövlet L. Bey, patronunun yaptığı tabii ki yasal değil. Çünkü senin ücretlerinin bir kısmını sadece devletten kaçırmış olmuyor aynı zamanda senin emeklilik maaşın ile kıdem ve diğer alacaklarının da kaçırılan ücretler nispetinde daha düşük kalmasına da neden olmaktadır. Bu konuyla ilgili "Alo 170" hattına şikâyette bulunabilirsin.

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Hüseyin Cilasun Bey, 52 yaş ve 5525 prim gün sayısı şartlarıyla emekli oluyorsunuz. Askerlik borçlanması yaşını düşürmüyor. Buna göre prim gün sayın fazlasıyla dolmuş, 01.01.2021 günü emeklilik müracaatında bulunabilirsin.

Emeklilik için sadece yaşını bekleyenlere şu anda hükûmetin bir çalışması yok. Olursa her zaman olduğu gibi ilk biz sizlere müjdeleriz. Bu arada aynı anda 3 soruyu da çaktırmadan bize cevaplattın :)

Türkiye Gazetesi