Kars’ın kanayan yarası 'göç'

Kars’ın çok kültürlü yapısı ve tarihsel kimliğine rağmen son dönemlerde nüfusu hızla azalıyor. İş alanı bulamayan vatandaşlar ise çareyi göçte buluyor. Elektrik, doğalgaz, kömür, yiyecek, gıda, ulaşım, eğitim ve ev kiralarının arttığı kentte göç edenlerin büyük çoğunluğu, göçün sebebini pahalılığa bağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Kars’tan 2 bin 135 kişi, yaklaşık 700 aile çeşitli sebeplerden batıya göç etti.

"GEÇİM DAHA ZOR"

Göçün en büyük etkeninin yoksulluk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Göçün sebebi işsizlik. Burada şartlar elverişli değil. İş imkanı yok. İnsanlar çalışmak için batıya göç ediyor. Biz burada kışın doğalgazı çok fazla yakarken, batıdaki insan bu kadar yakmıyor. Biz burada kömürü daha fazla tüketirken, batıdaki insan daha az yakıyor. Türkiye şartlarında ailelerin aldıkları maaşlar belli, burada geçim daha zor" dedi.

"KARS’TA HER ŞEY PAHALI"

Kars’taki göçün en büyük sebebinin tarım ve hayvancılığa dayalı yoğunluğun olması bunun yanında sanayi az gelişmesi olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars’taki göçün bana göre en büyük sebebi tarım ve hayvancılığa dayalı yoğunluğun olması sanayi gelişmesinin az olmasından dolayı gençleri dışarıya sevk ediyor. Bence göçün sebebi bu, tamamen sanayi gelişiminin az olması, daha sonrasında Kars’taki ev kiralarının pahalı olması, işte 500 lira kira verip, 500 lira da doğalgaz veriyorsa insanlar, Kars’ta yaşamasının bir anlamı kalmıyor. İnsanlar işsizlikten dolayı, aldığı asgari ücretle geçinemeyeceğinden dolayı kendilerini tamamen dışarıya yönlendiriyor. Sebze, giyim, ekmek burada her şey pahalı, sadece kira, doğalgaz üzerinden bakmamak lazım" diye konuştu.

"YAŞAM ŞARTLARI ÇOK ZOR"

Kars’ta yaşam şartlarının batıya göre çok zor olduğunu hatırlatan vatandaşlar, "Bu şehrin yaşam şartları zor. İşsizlik hat safhada, geçim şartları çok zor. Her taraf çöplük içerisinde, suyumuz yok, yolumuz yok. Biz burada İstanbul ile aynı şartlarda vergi veriyoruz. Daha pahalı doğalgaz ödüyoruz. Daha pahalı mazot alıyoruz. Yaşanılacak bir şehir değil burası, Kars’a insanlar geliyor, zorunlu görev yapıyor. Doktoru, hemşiresi, öğretmeni, polisi, askeri hepsi zorunlu olduğu için burada kalıyor. Bu insanlarında yaşam alanları çok dar" şeklinde konuştu.

YILLARA GÖRE KARS NÜFUSU:

2007 yılında 312 bin 205, 2008 yılında 312 bin 128, 2009 yılında 306 bin 536, 2010 yılında 301 bin 766, 2011 yılında 305 bin 755, 2012 yılında 304 bin 821, 2013 yılında 300 bin 874, 2014 yılında 296 bin 466, 2015 yılında 292 bin 660, 2016 yılında 289 bin 786 ve 2017 yılında ise 287 bin 654. Buna göre Kars’tan son 10 yılda yaklaşık 24 bin 551 kişi batıya göç etti.

Işık Çapanoğlu