Diğer
Kategoriler

Karşıya geçerken aracın çarptığı öğrenci yaralandı

Denizli'de yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı öğrenci yaralandı. Çocuğun yanındaki arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Karşıya geçerken aracın çarptığı öğrenci yaralandı

25 Aralık 2017 20:00
Karşıya geçerken aracın çarptığı öğrenci yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Maliye'ye ait Turan T. yönetimindeki 20 DF 115 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 7. sınıf öğrencisi Hare B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenciye çevredekiler müdahale ederken, 112 Acil Servis' de haber verildi. Telefonla konuşan ve sık sık arkadaşlarının da teselli ettiği yaralı öğrenciyi öğretmenleri de teselli etti. Korkudan ağlayan öğrencinin arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.  

Bayram Coşkun - Bülent Çakır
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç