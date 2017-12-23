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Karşıya geçerken otomobilin altında kaldı

Düzce D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü sapağında otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Karşıya geçerken otomobilin altında kaldı

23 Aralık 2017 01:53

Kaza saat 22:00 sıralarında D-100 karayolu Çerkez Taşköprü Köyü sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul’a gitmekte olan Özgür Ş. idaresinde ki 81 T 1054 plakalı otomobil, Çerkez Taşköprü Köyü sapağına geldiği sırada yolu geçmeye çalışan Hüdaverdi Adam’a çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu öne sürülen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam olduğu iddia edildi.

Etiketler: düzce, kaza, trafik kazası

 

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