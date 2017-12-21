Karşıya geçmeye çalışan genç kıza kamyonet çarptı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencisi Esma Palaz (23) üst geçidin yanından yolun karşısına geçmek istedi. Yola çıkan Palaz’a, Acıpayam istikametine seyir halinde olan Mustafa Ali O.’nun kullandığı 20 NT 482 plakalı kamyonet çarptı. Kazada üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, kamyonet refüje çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahale diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palaz, olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan kız öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Araç sürücüsü Mustafa Ali O., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Medeni Topaloğlu