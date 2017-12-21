Diğer
Kategoriler

Karşıya geçmeye çalışan genç kıza kamyonet çarptı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine kamyonet çarptı, kazada kız öğrenci ağır yaralandı.

Karşıya geçmeye çalışan genç kıza kamyonet çarptı

21 Aralık 2017 19:38

Kaza, saat 17.45 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencisi Esma Palaz (23) üst geçidin yanından yolun karşısına geçmek istedi. Yola çıkan Palaz’a, Acıpayam istikametine seyir halinde olan Mustafa Ali O.’nun kullandığı 20 NT 482 plakalı kamyonet çarptı. Kazada üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, kamyonet refüje çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahale diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palaz, olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan kız öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Araç sürücüsü Mustafa Ali O., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç