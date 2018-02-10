Karşıyaka 18 puan silme cezasından kurtuldu

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımı ünlü iş adamı Mesut Sancak’ın desteği ile FIFA’dan kararı çıkan toplam 18 puan silme cezasından kurtuldu. Pazartesi günü Mahir Shukurov ile anlaşıp 6 puan silme cezasının önüne geçen yönetim kurulu perşembe günü Juninho’nun avukatı ile anlaştı. Son olarak Antalya’da takımıyla kampta bulunan Kovalchuk ile de anlaşan yönetimi kurulu, eksi 18 puan ceza almanın önüne geçti. Ayrıca, Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulu, yapılan açıklamada kendilerine destek olan ünlü iş adamı Mesut Sancak’a da teşekkür etti.

Halil İbrahim Karabıyık