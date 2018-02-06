Karşıyaka 6 puan cezadan kurtuldu

TFF 2. Lig’de düşme hattında yer alan Karşıyaka, Turgay Büyükkarcı yönetiminin göreve gelmesi ve Teknik Direktör Cihat Arslan’ın takımın başına geçmesiyle içinde bulunduğu dar boğazdan çıkmaya çabalıyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, 2014-2015 sezonunda takımda yer alan ve yaklaşık 1,5 milyon TL alacağı bulunan Mahir Shukurov’u İzmir’e getirerek alacakları konusunda anlaşma sağladı.

Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan, görüşmede 2 tarafın da özverili davrandığını ifade ederek, Shukurov’un alacağının 1 milyon lirasından feragat ettiğini, kendilerinin de 500 bin TL ödeme yaparak puan silme cezasının süresi dolmadan önüne geçtiklerini söyledi.

Mahir Shukurov’a iyi niyetinden dolayı teşekkür eden Şensan, “Yönetim olarak kısa sürede çok fazla yükün altına girdik ve üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Camiamızdan da bu savaşta bizi yalnız bırakmayarak, birlikte hareket etmesini ve desteğini esirgememesini istiyoruz” dedi.

Ali Gözeten