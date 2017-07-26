Karşıyaka Adliyesinde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında, Karşıyaka Adliyesinin bodrum katında bulunan arşiv odasındaki kablolar henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Öğle arası olması nedeniyle adliye içerisinde vatandaşlar bulunmazken, adliye içinde duman oluşması üzerine adliye çalışanları tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, adliyenin içerisindeki duman yaklaşık bir saatte tahliye edildi. Adliyenin kablolarındaki yangın nedeniyle elektrikler kesildi. Öğleden sonra 13.30'da başlayan mesainin ardından elektrik verilemediği için şu ana kadar duruşmalar başlamadı. Elektriklerin verilmesinin ardından duruşmaların başlayacağı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atakan Şen