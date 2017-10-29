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Karşıyaka’da gök beyaz, yer kırmızı

Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutlayan Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık 15 bin Karşıyakalının katılımı ile “Cumhuriyet Yürüyüşü” düzenledi. Bayraklar ve meşalelerle yürüyen cumhuriyet sevdalıları; Atatürk devrimlerine ve cumhuriyet kazanımlarına bağlı kalacaklarını haykırdı. Yüksek Sadakat Konseri de büyük coşkuya sahne oldu.

Karşıyakada gök beyaz, yer kırmızı

29 Ekim 2017 10:07

Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı, belediye binası önünden başladı. Yaklaşık 15 bin Karşıyakalı ellerinde Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve dövizlerle çarşı boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" ve "Yaşasın cumhuriyet" sloganları atıldı. Kortejin önünde dev Atatürk portresi ve Türk bayrağı taşındı. Yürüyüş sırasında Karşıyaka Belediye Bandosu marşlar çaldı. Çevredeki binalarda bulunanlar da hem alkışlarıyla hem de bayraklarıyla korteje destek oldu. Çarşı girişinde yakılan meşaleler, coşkuyu artırdı. Yürüyüşe; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar ile birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Yüksek Sadakat coşturdu

Karşıyakalıların Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Bostanlı Pazaryerinde gerçekleşen Yüksek Sadakat Konseri ile zirveye çıktı. İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı eşliğinde alanı dolduran binlerce Karşıyakalı, cumhuriyet heyecanını doyasıya yaşadı. Meşaleler yakıldı, konfetiler patlatıldı. Sevilen müzik grubunun seslendirdiği şarkılara binlerce kişi eşlik etti. Bayraklar ve meşalelerle alanı dolduranlar; Atatürk devrimlerine ve cumhuriyet kazanımlarına bağlı kalacaklarını haykırdı.

“Sonsuza kadar yaşayacak”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bugün, emperyalizme baş kaldıran bir halkın mücadelesinin, zaferle taçlandığı gün. Bize bu kutlu günü armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk’ü ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Cumhuriyet demokrasidir, laikliktir, kadın erkek eşitliğidir, hakça paylaşımdır. Bu kavramların üzerine toz bile kondurtmayız. Cumhuriyet değerlerini ve devrimlerini, 94 yıl önceki ruhla korumanın günüdür bugün. Çünkü bizim için tek gerçek Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bugün burada bulunanların gözlerinde gördüğüm inanç, geleceğe umutla bakmamızın en büyük garantisi ve yol göstericisidir. Bu ülkede, cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak aydınlık insanlar var. Atamıza ve emanetine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” dedi. Başkan Akpınar'ın konuşması sık sık alkışlarla ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganlarıyla kesildi. 

Etiketler: 29 ekim, İzmir

 

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