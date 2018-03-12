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Karşıyaka’da umutlar tükeniyor

İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka’da umutlar günden güne tükeniyor. Kötü gidişe son veremeyen Teknik Direktör Cihat Arslan da takımının başında çıktığı 8 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi.

Karşıyakada umutlar tükeniyor

12 Mart 2018 10:54

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren ve küme düşme potasına demir atan Karşıyaka’nın ligde kalma umutları tükeniyor. Zonguldak Kömürspor’a tek golle boyun eğen yeşil-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyet çıkaramazken, bu süreçte hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi. Ligin sona ermesine 8 hafta kala 15 puanla 17. basamakta kendine yer bulan Karşıyaka’nın, 15. basamakta yer alan Fethiyespor ile arasında 7 puanlık bir fark bulunuyor. 

19. haftada oynanan Silivrispor maçından önce Karşıyaka’nın teknik adamlık koltuğuna oturan Cihat Arslan da kötü gidişe son vermeyi başaramadı. Takımının başında 8 maça çıkan deneyimli teknik adam 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi. Karşıyaka son olarak 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda Silivrispor’u mağlup etmişti. Maddi olarak oldukça zor günler geçiren İzmir’in köklü takımı, 3. Lig’de son olarak 38 yıl önce mücadele etmişti.  

 

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