Kars Emniyete Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) sigara kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KOM ekiplerince 2 ayrı operasyonda, 12 binden fazla kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. gözaltına alınan şüphelilerden birisi Adliye’ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin emniyette sorgulaması devam ediyor.

Sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği ile vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiği bilinmelidir” denildi.