Kars’ta 2 gün etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kardan yolu kapanan 22 köyün kente irtibatı kesildi. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kars’ta Akyaka’ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi ve Kağızman’a bağlı Akçakale, Akdam, Akyayla, Aşağı Karagüney, Aydınkavak, Böcüklü, Bulanık, Camuşlu, Çaybük, Çeperli, Günindi, Günindi Yayla, Keşişkıran, Kozlu, Kömürlü, Şaban, Tunçkaya, Yağlıca ve Yukarı Karagüney köylerinin yolları kapalı bulunuyor.

19 Köy yolunun kağalı bulunduğu Kağızman’da geçen yıllara oranla daha çok kar yağdığı bazı bölgelerde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu

KARS