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Kars’ta 22 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı, karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karsta 22 köy yolu ulaşıma kapalı

26 Aralık 2016 13:13

Kars’ta 2 gün etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kardan yolu kapanan 22 köyün kente irtibatı kesildi. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kars’ta Akyaka’ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi ve Kağızman’a bağlı Akçakale, Akdam, Akyayla, Aşağı Karagüney, Aydınkavak, Böcüklü, Bulanık, Camuşlu, Çaybük, Çeperli, Günindi, Günindi Yayla, Keşişkıran, Kozlu, Kömürlü, Şaban, Tunçkaya, Yağlıca ve Yukarı Karagüney köylerinin yolları kapalı bulunuyor.
19 Köy yolunun kağalı bulunduğu Kağızman’da geçen yıllara oranla daha çok kar yağdığı bazı bölgelerde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği öğrenildi. 

Işık Çapanoğlu
KARS 


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