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Kars’ta 250 kiloluk dev orkinos ilgi odağı oldu

Kars’ta bir balıkçı tarafından sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Karsta 250 kiloluk dev orkinos ilgi odağı oldu

08 Aralık 2016 12:17
Kars’ta 250 kiloluk dev orkinos ilgi odağı oldu - Tıkla İzle

Kars’ta balıkçılık yapan Volkan Daştan, daha önce vermiş olduğu sözü yerine getirerek 2 metre boyunda 250 kilogram ağırlığındaki dev orkinosu Kars’a getirdi. Araçtan 5 kişiyle indirilen orkinos, vatandaşların ilgi odağı oldu. Tezgahta dev balığı gören vatandaşlar sabahın soğuğuna aldırış etmeden orkinosun etrafına toplandı. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.

Kars’ta ilk defa bu büyüklükte bir balık gördüğünü ifade eden Vedat Duru, "İlk defa gördüm, şuanda çok şaşkınım. Yani bunu avlarken de insana büyük bir cesaret lazım" dedi. Hayatında ilk defa böyle bir balığa rastladığını belirten Metin Koca, "Ne söylesem yalan olur. Görmediğim bir balık. Malum buralarda deniz olmadığı için ilk defa böyle bir balığa rastladık. İster istemez de dikkatimizi çekti. Seyrine bakıyoruz" diye konuştu.

250 kiloluk dev orkinosu Trabzon’dan getirdiğini belirten balıkçı Volkan Daştan, "Amacımız Kars’a çeşit getirmekti. 45 kiloluğunu getirmiştir. Geçen hafta söz vermiştik 250 kiloluğu getireceğiz diye, bu hafta da 250 kiloluğunu getirdik. Her gün taze balık, canlı balık getiriyoruz. Kars’a hizmet için buradayız" dedi.
Trabzon’dan Kars’a getirilen 250 kiloluk orkinos 3 gün sergilenecek. Dev balık daha sonra kilosu 20 TL’den satışa sunulacak. Balıkçının önünde tezgahta yerini alan orkinos yoğun ilgi görüyor. 250 kiloluk balıklı fotoğraf çektirmek için adeta vatandaşlar birbiriyle yarışıyor.

Işık Çapanoğlu

Etiketler: dev orkinos, kars orkinos, Volkan Daştan


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