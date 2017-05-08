Kars’ta 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 2017 yılı içerisinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılan yol kontrollerinde durumundan şüphelenilen Iğdır-Kars Karayolunda seyir halindeki araçta yapılan aramalarda, farklı markalarda toplamda 3 bin paket vergilendirilmemiş, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen 3 bin paket kaçak sigarayı muhafaza altına alan polis olayla ilgili şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere adli mercilerce serbest bırakıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam edecektir” denildi.