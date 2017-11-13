Kars’ta 5 kişi ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan tutuklandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur Bölgesi’nde silahlı faaliyet yürüten, milis, işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkez, Sarıkamış ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 8 kişiden 5'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

Işık Çapanoğlu

