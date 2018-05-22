Diğer
Kategoriler

Kars'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Karsta 6 terörist etkisiz hale getirildi

22 Mayıs 2018 17:11

Kağızman Çemçe-Madur Bölgesi’nde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı istihbari çalışma ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu 8 kişilik Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tespit edildi. Teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirirken, 2 teröristin ise yakalanması için çalışmalara başlandı.
Konuyla ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç