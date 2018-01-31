Diğer
Kategoriler

Kars’ta aç kalan kurt şehir merkezine indi

Kars’ta aç kaldığı için şehir merkezine inen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

Karsta aç kalan kurt şehir merkezine indi

31 Ocak 2018 18:55
Aç kalan kurt şehir merkezine indi - Tıkla İzle

Kars Şeker Fabrikası bahçesine gelen ve yorgun olan kurt, fabrika güvenlik görevlilerince görüldü. Fabrika bahçesinde sıkışmış bir vaziyette kalan kurt, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Doğanay’ın talimatlarıyla bölgeye giden yetkililer, kurdun vatandaşlara saldırma olasılığını göz önünde bulundurarak tedbir aldı. Daha sonra usulüne uygun bir şekilde herhangi bir zarar verilmeden alandan alınan kurt, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Hastanesi’ne getirildi.

Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Doğanay’ın bizzat yakından takip ettiği kurt, daha sonra Yaban Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada tedavisi tamamlanan kurdun, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Işık Çapanoğlu 
 

Etiketler: kars, kurt

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç