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Kars’ta aç kurtlar şehir merkezine indi

Kars’ta kar ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar şehir merkezine indi.

Karsta aç kurtlar şehir merkezine indi

02 Ocak 2017 13:22

Kars’ta kar yağışının ardından soğuk havanında etkili olması yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörlük Binası önüne kadar yiyecek bulmak için gelen 5 kurt, fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli’nin objektiflerine yakalandı.

Eşi ile birlikte fotoğraf çekmek için dolaşan Beşli, üniversite yerleşkesinde gündüz 5 kurdu aynı anda görmesine önce şaşırdığını ve ardından yanındaki fotoğraf makinesiyle kurtların fotoğraflarını çektiğini belirtti.
Kars’ta soğuk havanın etkili olduğu ve özellikle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 5 kurdun güpegündüz şehre inmesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Beşli, kurtların kendisini gördükten sonra kaçarak gözden kaybolduğunu kaydetti. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: aç kurt, kars


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