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Kars’ta araçlara çatı şilteli önlem

Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesi vatandaşları harekete geçirdi. Aracını soğuktan korumak isteyen bir vatandaş ise aracının motorunu çatı şiltesiyle kapattı.

Karsta araçlara çatı şilteli önlem

07 Ocak 2017 11:31
Kars’ta araçlara çatı şilteli önlem - Tıkla İzle

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta vatandaşlar araçları için çeşitli önlemler almaya başladı. Bazı vatandaşlar araçlarını üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bir vatandaş da aracının motoruna çatı şiltesi sererek soğuktan korumaya çalıştı. Çok sayıda aracın soğuktan donarak çalışmadığı Kars’ta bazı vatandaşlar başka araçlardan takviye yaptı.

Aracının donduğunu ifade eden Eren Yanar, "Memleketimizin şartlarını biliyorsunuz. Akşam hava soğukluğu eksi 30 dereceye kadar düşebiliyor. Mecburen biz de sabahları araçlarımız donduğu için takviye vererek çalıştırabiliyoruz. Takviye ile bile zor çalışıyor araçlarımız" dedi.
Öte yandan Kars’ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 25 dereceyi gördüğü kentte, sabah saatlerinde termometreler eksi 18’i gösterdi. 

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: araç, lkars


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