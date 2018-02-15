Diğer
Kategoriler

Kars’ta bir kamyon dolusu kaçak göçmen yakalandı

Kars’ta güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan aralarında kadın ve bebeklerinde bulunduğu bir kamyon dolusu kaçak göçmen yakalandı.

Karsta bir kamyon dolusu kaçak göçmen yakalandı

15 Şubat 2018 09:33
Kars’ta bir kamyon dolusu kaçak göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Digor ilçesi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.Ç'nin kullandığı kamyoneti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan kamyon takibe alındı, bu süreçte kamyonun kaçış noktalarına takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, bir süre sonra güvenlik güçlerince yoldan çıkarak çamura saplanmış halde bulundu.
Araçtaki Afganistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen ile organizatör A.U. ve sürücü Ö.Ç'yi yakalandı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Serkan Erkoç
 

Etiketler: kaçak göçmen, kars

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç