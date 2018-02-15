Kars’ta bir kamyon dolusu kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Digor ilçesi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.Ç'nin kullandığı kamyoneti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan kamyon takibe alındı, bu süreçte kamyonun kaçış noktalarına takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, bir süre sonra güvenlik güçlerince yoldan çıkarak çamura saplanmış halde bulundu.

Araçtaki Afganistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen ile organizatör A.U. ve sürücü Ö.Ç'yi yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Serkan Erkoç

