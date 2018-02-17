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Kars'ta bir kişi hastane odasında ölü bulundu

Kars’ta, bir kişi tedavi gördüğü hastanenin odasında ölü bulundu. Hastane odasında ölü bulunan Aydın, bir sosyal paylaşım sitesinde 15 Şubat’ta, “Her şeyi içine atarsın da, Kendini atacak yer bulamazsın” paylaşımı ise dikkat çekti.

Karsta bir kişi hastane odasında ölü bulundu

17 Şubat 2018 17:42

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Sabri Aydın (50), hastanenin psikiyatri bölümünde kaldığı odada doktor tarafından ölü bulundu. Doktorun durumu polise bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ekipleri geldi. Sabri Aydın’ın hayatını kaybettiği odaya güvenlik şeridi çeken polis olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Sabri Aydın’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Sabri Aydın’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: hastane, Kars Kafkas Üniversitesi, ölü bulunma

 

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