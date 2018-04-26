Kars’ta ‘büyücü’ çetesi son işlerinde yakayı ele verdi

.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Esengül S.’yi, ‘sende büyü var’ diyerek kandırıp, altın ve parasını aldıktan sonra kayıplara karışan N.K, T.K. ve A.Ş.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla kimlik bilgileri tespit edilen büyücü çetesi, polisin takibiyle Erzincan'da yakalanarak Kars'a getirildi.

Şüphelilerin, yurt genelinde evlerine gittikleri vatandaşları “Evinizde büyü var” gibi söylemler ile fal bakma bahanesiyle dolandırarak para ve ziynet eşyasını alarak kaçan şüpheliler Kars’taki son işlerinin ardından yakalanan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

Şüphelilerden elde edilen altınlar ise Kars Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu tarafından Esengül S. ve eşi Erkan S.’YE teslim edildi. Mağdur Esengül S., altınlarına kavuşmanın mutluluğu yaşadı.

Gazetecilere saldırdılar

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılan büyücü çetesi kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Gazetecilere küfürler savuran şüpheliler, polis araçlarına bindirildi. Büyücü çetesinin küfür ve tehditlerinden nasiplerini alan gazeteciler ise kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı.

Işık Çapanoğlu