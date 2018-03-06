Kars'ta çamur esareti

Kars’ta hava sıcaklıklarının artması ve önceki gün yağan yağmur ve eriyen kar Aydınlıkevler Mahallesi’ni olumsuz etkiledi. Kars’ın en büyük mahallerinden biri olan Aydınlıkevler Mahallesi, karın erimesi ve yağmurun yağmasıyla adeta bataklığa döndü. Mahalle girişinde birken su ve gelişigüzel akan kar suları mahalleyi adeta çamur deryasına çevirdi. Çamur yüzünden evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise yetkilerden yardım bekliyor.

Durumların içler acısı olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, her sene bahar ve sonbaharda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.

Bir gazetecinin 'hangi köy?' sorusuna gülerek cevap veren mahalle sakini, "Burası Aydınlıkevler Mahallesi, hangi köy diyelim. Bu bir dağ başı diyelim. Durumuza bakın, ne arabamız gidiyor. Ne yol var, ne iz var. Para istemedik. Pul istemedik. İstediğimiz ne? Yolumuzu yapın, burada insan yaşıyor" diye sitem etti. Mahalle sakinleri yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını bekliyor.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde eriyen kar ve tıkanan kanalizasyon şebekesinden çıkan sular da mahalleyi göle çevirdi.

Işık Çapanoğlu

