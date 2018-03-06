Diğer
Kategoriler

Kars'ta çamur esareti

Kars’ta hava sıcaklıklarının artması ve yağmurun etkili olmasının ardından eriyen kar nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi adeta çamurla kaplandı. Mahallede yaşayan vatandaşlar dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Karsta çamur esareti

06 Mart 2018 10:48
Kars'ta çamur esareti - Tıkla İzle

Kars’ta hava sıcaklıklarının artması ve önceki gün yağan yağmur ve eriyen kar Aydınlıkevler Mahallesi’ni olumsuz etkiledi. Kars’ın en büyük mahallerinden biri olan Aydınlıkevler Mahallesi, karın erimesi ve yağmurun yağmasıyla adeta bataklığa döndü. Mahalle girişinde birken su ve gelişigüzel akan kar suları mahalleyi adeta çamur deryasına çevirdi. Çamur yüzünden evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise yetkilerden yardım bekliyor.
Durumların içler acısı olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, her sene bahar ve sonbaharda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. 

Bir gazetecinin 'hangi köy?' sorusuna gülerek cevap veren mahalle sakini, "Burası Aydınlıkevler Mahallesi, hangi köy diyelim. Bu bir dağ başı diyelim. Durumuza bakın, ne arabamız gidiyor. Ne yol var, ne iz var. Para istemedik. Pul istemedik. İstediğimiz ne? Yolumuzu yapın, burada insan yaşıyor" diye sitem etti. Mahalle sakinleri yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını bekliyor.
Aydınlıkevler Mahallesi’nde eriyen kar ve tıkanan kanalizasyon şebekesinden çıkan sular da mahalleyi göle çevirdi.  

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: çamur, kars

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç