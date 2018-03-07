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Kars’ta cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Kars’ta 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Karsta cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

07 Mart 2018 10:12

Kars’ta Atatürk Caddesi'nde silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı. Şüpheliler S.S, R.S, E.A, H.S, Y.Ç. ve M.B. yoğun güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarıldı. Zırhlı araçlara bindirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Öte yandan aynı olayla ilgili gözaltına alınan ve önceki gün mahkemeye çıkarılan S.Ç, Ö.F.C. ve B.C. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.  

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: cinayet, kars

 

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