Kars’ta cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Kars’ta Atatürk Caddesi'nde silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı. Şüpheliler S.S, R.S, E.A, H.S, Y.Ç. ve M.B. yoğun güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarıldı. Zırhlı araçlara bindirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan aynı olayla ilgili gözaltına alınan ve önceki gün mahkemeye çıkarılan S.Ç, Ö.F.C. ve B.C. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Işık Çapanoğlu

