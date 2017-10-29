Kars’ta Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali Vekili Mehmet Halis Aydın’ın, tebrikleri kabulüyle başladı.

Tören daha sonra Valilik önünde devam etti. Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Vekili Ferit Yenice ile birlikte tören alanını araçla dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramı kutladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Vekili Mehmet Halis Aydın yaptı.

Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, “Bugün Cumhuriyetimizin 94'üncü yıldönümüne ulaşmanın onurunu ve mutluluğunu bir kez daha millet olarak birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz; büyük bir çınarın küllerinden filizlenmiştir. Ecdadımız, Kurtuluş Savaşı’nda insanlık tarihinin en haksız işgallerinden birini bertaraf etmiştir. Memleketin dört bir yanında insanımızın başlattığı kurtuluş mücadelesi destansı bir başarıyla sonuçlanmıştır. Cumhuriyet, evlatlarını savaşlarda şehit vermiş bir milletin azim ve kararlılığının sonucudur. Milletin yeniden ayağa kalkışının, şahlanışının, vatandaşlığa geçişinin eseridir” dedi.

Vali Vekili Aydın, “Cumhuriyetin ilanı, sadece bir yönetim değişikliğinden ibaret değil, milletimizin sahibi olduğu coğrafyadaki bin yıllık asil duruşunun, yeni ve çağdaş zihniyetinin de bir tezahürüdür. Cumhuriyet, eşit vatandaşlığı ve hukukun üstünlüğünü temel almış, milli egemenliği esas alan bir modelleme oluşturmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözünde ifadesini bulduğu gibi, “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet, aklı rehber edinen vatandaşlık anlayışıdır. Kişisel hakların olabildiğince genişlemesidir. Sağlıklı bir üretim, atılım ve kalkınmanın da anahtarıdır. Cumhuriyet, bizlere emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Bu ülkenin temelindeki önemli bir harçtır. Bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarihi ve ortak bir var oluşun ortak yaşama kararlılığıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde top yekün milletçe büyük fedakarlıklarla kurduğumuz Cumhuriyetimizin ulaştığı seviye, gurur vericidir. Bugün Türkiye, demokratikleşme, insan hakları ve kalkınma konusunda attığı cesur adımlarla birçok coğrafyaya örnek olmuştur. Milletlerin tarihlerinde önemli kader anları vardır. Bu kader anları aynı zamanda birer sınavdırlar. Tarih serüveni boyunca birçok sınavdan geçmiş olan milletimiz, 15 Temmuz’da da bu anlardan birini yaşamıştır.

Milletimizin sağduyusu, birlik ve beraberliği, tek vücut olmasıyla, demokrasi ve Cumhuriyete sahip çıkmasıyla, bu badire çok şükür atlatılmıştır. Aziz milletimiz bugün 15 Temmuz’daki dik duruşuyla eskisinden daha da güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne kasteden hainler şunu çok iyi bilmelidirler ki; bu anlayış sahipleri ne yaparsa yapsın, karşılarında “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” düşüncesini özümsemiş milletimizin, birlik-beraberlik içerisindeki dik duruşunu bulacaklardır. Devletin gücünü hukukun üstünlüğü ile tanımlayan ve tüm vatandaşlara yönetimde eşit söz ve temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet rejimi, bu yönüyle devlet-millet bütünleşmesini tam manasıyla sağlamıştır. Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde Türkiye, uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün olduğu gibi gelecekte de Cumhuriyetimizi, bağımsız ve güçlü bir dünya devleti olarak yaşatmak için hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal topraklar üzerinde bizlere hür ve bağımsız yaşama onuru kazandıran, günümüzde de mücadele etmeye devam eden ve bu uğurda her türlü fedakarlığa katlanarak canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikte Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Belediye Başkan Vekili Ferit Yenice tarafından madalyaları verildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, müzik sunumu, öğrencilerin folklor gösteri ve resmigeçit töreniyle son buldu.

Işık Çapanoğlu

