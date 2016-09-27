Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Karadağ Mahallesi şehirlerarası otobüs terminalinde ele geçirilen bir çantada, DHKP/C terör örgütüne ait dokümanların çıkması üzerine yapılan operasyonda 6 DHKP/C üyesi gözaltına alındı. Şüpheli çanta içerisinde yapılan incelemelerde DHKP/C terör örgütünün propagandasını yapan çok sayıda el broşürleri, dergiler ve kitaplar ele geçirildi” denildi.

Açıklamada, “Şüpheli çanta içerisinde 15 adet üzerinde Dev Genç Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Yolunda ibaresi yazan dergi, 10 adet Demokratik Üniversite programlı dergi, 568 adet 'tutsak öğrencilere özgürlük' ibareli el broşürü, 9 adet 'demokrasi lise' ibareli broşür, 91 adet 'tutsak öğrencilere özgürlük' ibareli pankart ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MOBESE kameralarının yapılan incelemelerinde 1 gün önce sırt çantasını daha önce DHKP/C terör örgütünden gözaltına alınan bir erkek şahıs tarafından bırakıldığı belirlendi. Yine yapılan incelmelerde şahsın bir gün sonra çantayı bıraktığı çay ocağından alarak otogara gittiğinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarda şahısla birlikte hareket eden 3 kişi gözaltına aldı. MOBESE görüntülerine yansıyan görüntülerde çanta sahibiyle hareket eden bir kişi il dışına çıkarken Selim ilçesinde yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli 4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Işık Çapanoğlu

