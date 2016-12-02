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Kars'ta Digor yolunda kayan tır trafiği durdurdu

Kars’ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Digor-Dağpınar yolunda kayan tır, karayolunu kapatırken yolda araç kuyruğu oluştu.


02 Aralık 2016 14:43

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Digor Hanlar Geçidi’nde etkili olan tipi ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Yolda kayan tır devrilmekten son anda kurtulurken, Kars-Digor-Iğdır Karayolu uzun süre trafiğe kapandı. 

Bölgede bulunan Dağpınar Balediye Başkanı Ömer Vargün, "Yolumuzun durumu iller acısı. Karayolları ve belediye şua an çalışıyor ama kar var, yoğun sis var. İnsanların acelesi var. Yol tıkanmış, biz de bunu açmaya çalışıyoruz" dedi. 

Karayolunu kapatan tır, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu kumlamasının ardından çekilerek kurtarıldı. Trafiğe kapatılan karayolu ise çalışmaların ardından açıldı. Kars-Digor-Iğdır Karayolunda, ekipler kum ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan trafik ekipleri, Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüleri buzlanma ve tipiye karşı uyardı. 

Işık Çapanoğlu
KARS 

Etiketler: digor, kars


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