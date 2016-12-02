Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Digor Hanlar Geçidi’nde etkili olan tipi ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Yolda kayan tır devrilmekten son anda kurtulurken, Kars-Digor-Iğdır Karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Bölgede bulunan Dağpınar Balediye Başkanı Ömer Vargün, "Yolumuzun durumu iller acısı. Karayolları ve belediye şua an çalışıyor ama kar var, yoğun sis var. İnsanların acelesi var. Yol tıkanmış, biz de bunu açmaya çalışıyoruz" dedi.

Karayolunu kapatan tır, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu kumlamasının ardından çekilerek kurtarıldı. Trafiğe kapatılan karayolu ise çalışmaların ardından açıldı. Kars-Digor-Iğdır Karayolunda, ekipler kum ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan trafik ekipleri, Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüleri buzlanma ve tipiye karşı uyardı.

Işık Çapanoğlu

KARS