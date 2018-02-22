Diğer
Kategoriler

Kars’ta eriyen buzlar balıkçılara yaradı

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte Kars Çayı’nın buzlarının erimesi en çok balıkçılara yaradı. Sıcak havayı fırsat bilen balıkçılar, balık tuttu.

Karsta eriyen buzlar balıkçılara yaradı
Kars’ta eriyen buzlar balıkçılara yaradı - Foto Galeri

22 Şubat 2018 08:59
Kars’ta eriyen buzlar balıkçılara yaradı - Tıkla İzle

Kars’ta son yılların en sıcak kışı yaşanıyor. Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla çözülen Kars Çayı balıkçıların uğrak yeri oldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Kars-Akyaka yolu üzerinden geçen Kars Çayı’na gelen vatandaş üzerine giydiği tulumla suya girerek balık avladı. Kıyılarda bulunan buz tabakasının önüne attığı ağla balık tutan Talip Gökçek, buzların bu yıl erken çözüldüğünü belirtti.

Kışın su soğuk olduğu için tuttuğu balıkları, ‘cumhuriyet altını’ diye değerlendiren Talip Gökçek, "Biraz balık tuttuk, yiyeceğiz. Kış balığı, bu sene suyumuz buz tutmadı. Geldik biraz balık tuttuk. Birazdan da pişirip yiyeceğiz. Karabalık lezzetli oluyor. Su soğuk olduğu için buzu yiyor, lezzetli oluyor. Karabalık altın bu, cumhuriyet altını, kışın cumhuriyet altını" dedi.

Arkadaşıyla birlikte bir süre balık tutan Talip Gökçek, daha sonra tuttuğu balıklarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etti.


Işık Çapanoğlu

Etiketler: balık, buz, kars

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç