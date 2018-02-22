Kars’ta eriyen buzlar balıkçılara yaradı

Kars’ta son yılların en sıcak kışı yaşanıyor. Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla çözülen Kars Çayı balıkçıların uğrak yeri oldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Kars-Akyaka yolu üzerinden geçen Kars Çayı’na gelen vatandaş üzerine giydiği tulumla suya girerek balık avladı. Kıyılarda bulunan buz tabakasının önüne attığı ağla balık tutan Talip Gökçek, buzların bu yıl erken çözüldüğünü belirtti.

Kışın su soğuk olduğu için tuttuğu balıkları, ‘cumhuriyet altını’ diye değerlendiren Talip Gökçek, "Biraz balık tuttuk, yiyeceğiz. Kış balığı, bu sene suyumuz buz tutmadı. Geldik biraz balık tuttuk. Birazdan da pişirip yiyeceğiz. Karabalık lezzetli oluyor. Su soğuk olduğu için buzu yiyor, lezzetli oluyor. Karabalık altın bu, cumhuriyet altını, kışın cumhuriyet altını" dedi.

Arkadaşıyla birlikte bir süre balık tutan Talip Gökçek, daha sonra tuttuğu balıklarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etti.

Işık Çapanoğlu