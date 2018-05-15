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Kars’ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kars merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karsta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

15 Mayıs 2018 18:52

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri ekiplerince FETÖ/PYD Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında Kars Merkezli olarak eş zamanlı yapılan operasyonlarda örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli ş Kars’ta, 5 şüpheli ise İstanbul, Tokat, Elazığ, Bursa ve Trabzon illerinde saklandıkları yerlerde yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Kars Emniyet Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

 

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