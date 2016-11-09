15 Temmuz sonrasında FETÖ’cülere yönelik düzenlenen operasyonlar aralıksız sürüyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen operasyonlarda bugüne kadar kent genelinde 940 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 358’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce (FETÖ/PDY)’ye operasyonlarında, toplam 940 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 358’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 329 kişi adli kontrol şartıyla, 226 kişi de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 27 kişinin ise gözaltı süresi devam ediyor.
Kars’ta FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Işık Çapanoğlu