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Kars’ta FETÖ'den 6 tutuklama

Kars’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

Karsta FETÖden 6 tutuklama

28 Ekim 2016 21:24

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yapılanan FETÖ/PDY ile iş birliği içerisinde hareket ettiği, üyesi olduğu veya yardımda bulunduğu gerekçesiyle Kars Kafkas Üniversitesi’nde akademisyen kadrosunda görevli şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yine aynı soruşturma kapsamında Kars merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 kişi yakalandı. Yakalanan 24 kişiden 8’i tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 16 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: fetö, kars


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